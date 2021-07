Rejet du recours de l'opposition parlementaire : Le M2d tance le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours introduit par les députés de l'opposition relatif au nouveau Code pénal (Cp) et Code de procédure pénale (Cpp). Une décision "illégale", selon le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2d). Mieux, à travers un communiqué reçu ce vendredi 23 juillet, Aliou Sané et Cie se sont défoulés sur le président de ladite juridiction Papa Oumar Sakho et autres. "En violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 23 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel s'est réuni en toute illégalité pour rejeter par sa décision n°2/C/2021 rendue le 20/07/2021 le recours introduit par l'opposition parlementaire concernant les lois n° 10-2021 et n°11-2021 portant Code pénal et Code de Procédure pénale.





Au-delà des raisons invoquées pour ce rejet, sa décision de siéger et de juger sans la présence de tous ses membres interpelle sérieusement et devrait inquiéter tous les observateurs avertis", ont déclaré les membres dudit mouvement.





"Demain, cette décision pourrait servir de jurisprudence si une partie des juges venait à démissionner pour s'opposer à une décision qu'ils jugeraient inacceptable, notamment sur le troisième mandat"





Rappelant ainsi que le Conseil constitutionnel qui doit être composé de 7 membres n'a délibéré qu'avec 4 membres. Il est donc, jugent-ils, non seulement incomplet, mais aussi irrégulier.





"En effet, l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel dispose que "le Conseil Constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d'entre eux'´. L'article 23 est très clair, il parle d'absence temporaire. Deux des trois manquants ont fini leur mandat et le troisième est décédé. Par conséquent, ils ne sont plus membres du Conseil Constitutionnel. Les décisions de ce dernier deviennent donc illégales tant que le Président de République n'aura pas nommé trois nouveaux membres", avance le M2d.





"Devant cette situation, poursuit-il, le président du conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho et son groupe incomplet ont décidé de passer outre les textes et ont inventé une nouvelle règle, celle de pouvoir délibérer à 4, en brandissant l'argument de l'impérieuse nécessité d'agir pour ne pas bloquer les institutions".





"Le M2d dit dénoncer fermement cette "filouterie" juridique. "Par cet acte, les juges du Conseil constitutionnel démontrent leur allégeance à un homme plutôt qu'aux lois de la république. La décision du Conseil constitutionnel ouvre la voie à tous les abus. En effet, puisque les décisions du conseil ne sont pas susceptibles de recours, ses interprétations justes comme fausses et même les violations de la loi qui organise son fonctionnement font jurisprudence.





"La décision du Président Macky Sall de ne pas nommer de nouveaux juges ne serait pas un hasard"





En effet, affirment Aliou Sané et Cie, avec cette nouvelle règle inventée par le Conseil constitutionnel, une décision pourrait désormais être prise même par 3, 2 ou 1 seul juge. "Il suffirait pour cela que le conseil motive sa décision par "l'impératif absolu de ne pas bloquer le fonctionnement des institutions". Le M2D estime que le Conseil constitutionnel aurait dû ne pas répondre à la saisine de l'opposition et ainsi forcer le Président de la République à assumer son rôle impératif de garant du fonctionnement régulier des institutions. Une telle attitude républicaine et légaliste aurait exposé publiquement l'irresponsabilité du Président de la République et l'aurait obligé à corriger les manquements à sa charge", accusent-ils.