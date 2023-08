Relation avec Sonko : les explications de Khalifa Sall

Khalifa Sall est en tournée aux États-Unis. Il a effectué un tour mouvementé dans les studios d’une télé sénégalaise établie à Brooklyn, à New York. Il a été pris à parti verbalement par un homme qui l’accusait d’avoir trahi Ousmane Sonko. Ce dernier a fait son show avant d’être évacué des lieux.



Lors de l’entretien qu’il a accordé à la chaîne sénégalaise et repris par Les Échos, le leader de Taxawu Sénégal a abord, notamment, sa relation avec le président de Pastef ; niant toute bisbille avec lui. «Ousmane Sonko est notre petit-frère, c’est mon petit-frère. Ce n’est pas parce qu’il y a des problèmes que je ne vais pas dire la vérité : on a de très bonnes relations», a-t-il juré. Et Khalifa Sall de révéler : «C’est moi qui suis à l’origine de la création de la coalition Yewwi Askan Wi, même si je savais que je ne serais pas élu.»



L’ancien maire de Dakar a en outre rappelé que lui et Barthéméy Dias étaient en première ligne près de Ousmane Sonko lorsque l’affaire Adji Sarr a éclaté. «Nous étions parmi les premiers à aller chez lui pour nous battre à ses côtés, a-t-il souligné. J’ai toujours soutenu dans les médias, sur cette histoire, qu’il n’y a pas de viol et de menace de mort. Le reste, c’est Sonko, Adji Sarr et Dieu.»