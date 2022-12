Relation gouvernement-élus locaux : Macky Sall appelle à transcender les clivages

Macky Sall appelle à transcender les clivages

Lors de la journée de la Décentralisation qu’il a présidée ce matin à Diamniadio, le Président Macky Sall a insisté sur “l’impératif, de cultiver le sens de l’Etat, le respect des institutions et la posture républicaine à chaque instant”. Le chef de l’État souhaite de meilleurs rapports entre État central et maires, alors que beaucoup de municipalités sont gérées par l’opposition. Ce qui peut être source de tensions. "Je demande au Gouvernement d’accompagner davantage les Collectivités territoriales à relever les défis de la gouvernance territoriale, tenant compte de leurs spécificités, des aspirations des populations et recommandations de cette journée, a souligné le chef de l’État. C’est un état d’esprit de dépassement permanent qui élève l’intérêt général en point de convergence et de consensus ; transcende les divergences et les diversités ; et renforce au quotidien le sursaut national”.