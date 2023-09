Relations avec la Turquie : Macky Sall se réjouit d’avoir ‘’fixé la barre encore plus haut’’

Le président de la République, Macky Sall, a assuré mardi à Diamniadio (ouest) avoir ‘’fixé la barre encore plus haut’’, dans les relations sénégalo-turques, avec l’aide de son homologue de la Turquie, Recep Tayyip Erdo?an.





‘’Je voudrais […] vous demander de transmettre à mon frère et ami, le président Erdo?an, mes amitiés et l’expression de ma gratitude pour l’excellence de la coopération entre la Turquie et le Sénégal. [Cette usine porte] la marque de la qualité de la coopération qui lie nos deux pays. Nous avons, le président Erdo?an et moi-même, fixé la barre encore plus haut, dans notre coopération’’, a lancé M. Sall.





Il s’adressait à l’ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Hatice Nur Sa?lam, et aux nombreux invités de la cérémonie d’inauguration de l’usine Biga Home, du groupe industriel turc Do?anlar Furniture.





Le président de la République fait allusion à la présence de plus en plus massive de travailleurs sénégalais en Turquie et à l’implantation au Sénégal de plusieurs entreprises turques, dans le bâtiment et les travaux publics notamment.





Cette usine de fabrication de meubles a été construite au milieu de nombreuses infrastructures publiques sénégalaises, dont le marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs, à Diamniadio, près de Dakar.





‘’Les acteurs économiques des deux bords, le secteur privé turc et celui du Sénégal doivent également suivre cette tendance pour renforcer la coopération’’, a ajouté Macky Sall.





La nouvelle usine, fruit d’un ‘’investissement total’’ à terme de 65 millions d’euros, environ 42?milliards 637?millions 205?mille francs CFA, ‘’est un véritable lieu de transformation et d’innovation’’, selon le président sénégalais.





‘’Par sa longue expérience dans la fabrication de meubles et son expertise reconnue, le groupe [Do?anlar Furniture] contribue au relèvement du niveau de compétitivité de nos entreprises locales’’, a dit Macky Sall.





Biga Home vient confirmer ‘’l’attractivité de notre économie pour les investissements directs étrangers’’





‘’C’est dans ce cadre que j’encourage, à travers une convention avec le groupe, le développement de centres d’usinage du Projet mobilier national, qui vont permettre aux entreprises nationales de fabriquer des meubles conformes aux normes […] et de développer la sous-traitance de nos vaillants artisans nationaux’’, a ajouté le chef de l’État.





L’usine Biga Home provient d’un ‘’investissement direct de plus de 7 milliards de francs CFA, avec un objectif annuel de production de 200.000 unités et la création de plus de 500 emplois directs’’, a-t-il souligné.





‘’En choisissant le Sénégal comme porte d’entrée en Afrique, vous confirmez l’attractivité de notre économie pour les investissements directs étrangers’’, a dit Macky Sall.





Il a remercié les responsables du groupe industriel turc pour leur confiance envers le Sénégal et les encourage à dérouler d’autres projets dans le pays.





Les autorités sénégalaises vont leur apporter ‘’tout le soutien nécessaire’’ dont ils auront besoin, a promis Macky Sall.