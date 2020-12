Remaniement et vote du Budget : Les risques de l’impréparation

Changer de gouvernement à quelques semaines du vote du budget peut mettre mal à l’aise certains ministres. La preuve hier à l’Assemblée nationale lors du passage du ministre du Pétrole et des Energies. Interpellée sur plusieurs points, Aïssatou Sophie Gladima qui était auparavant au département des Mines et Géologie a eu du mal à donner des réponses appropriées sur certaines questions.La dame a pourtant demandé une suspension d’audience de 30 mn, après les débats, afin de se concerter avec les directeurs sous sa tutelle (Senelec, Aser,…). Mais malgré tout, on sentait nettement qu’elle n’avait pas encore le temps de s’imprégner des dossiers.Sur les difficultés liées à l’électrification rurale en rapport avec le Pudc, elle déclare : « Permettez-moi de vous répondre par écrit pour chaque localité ».A propos des poteaux de la Senelec installés pendant des années sans que le courant ne suive, le successeur de Mamadou Makhtar Cissé a demandé du temps additionnel pour répondre. « Laissez-moi le temps de voir pourquoi dans certaines zones les poteaux sont installés sans le courant », a-t-elle demandé.La réponse est presque la même concernant la répartition des 50 000 lampadaires. Aliou Dembourou Sow lui a fait comprendre que sa localité devait recevoir 100 lampadaires. Mais à l’arrivée, ils ont eu moins, il voulait donc savoir le pourquoi. « Nous allons faire l’Etat des lieux pour voir ce qui s’est passé et des correctifs seront apportés », a-t-elle promis.C’est dire donc combien il est important pour le président de la République de choisir le bon moment avant de procéder au remaniement, surtout pour les ministres étiquetés ‘’technocrates’’. Car, le problème se pose moins avec les politiques où c’est plus d’attaques personnelles que de dossiers.