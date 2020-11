Remaniement : Macky signe huit décrets portant nomination

Après la liste des ministres du nouveau gouvernement, le chef de l’Etat, Macky Sall, a signé quelques décrets portant sur des nominations non moins importantes.







Il s’agit, entre autres, du président du Rewmi, Idrissa Seck, qui a été nommé Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), de Mahmoud Saleh, nommé Ministre d’Etat, Directeur de cabinet du président de la République, d’Omar Samba Ba, Ministre, Secrétaire général de la présidence de la République, d’Abdou Latif Coulibaly, Ministre, Secrétaire général du gouvernement, d’Augustin Tine, Ministre d’Etat, Directeur de cabinet politique du président de la République, de Cheikh Kanté, Envoyé spécial du président de la République, de Seydou Guèye, Ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, et, enfin, d’Abdou Karim Fofana, Ministre auprès du président de la République chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (Pse).





Ces décrets ont été lus, ce dimanche 1er novembre 2020, par le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, Seydou Guèye.