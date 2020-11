Remaniement ministériel : Découvrez les nouvelles têtes du gouvernement

Le Président de la République Macky Sall a présenté, ce dimanche, la liste du nouveau gouvernement. Une équipe composée de 33 ministres et 4 ministres secrétaires d’Etat. Cependant, de nouvelles têtes ont fait leur entrée.





Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur est désormais confié à Aissata Tall Sall en remplacement de Amadou Ba. Le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé va diriger le ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural. Yankoba Diatara de Rewmi, sera au ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications.





L’ancien agent judiciaire de l’Etat Antoine Félix Dione au ministre de l’Intérieur, Oumar Sarr, ministre des Mines et de la géologie, Alé Salleh Diop, ministre de l’Elevage et des productions animales. Et enfin Oumar Samba Ba, ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République.