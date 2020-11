Remaniement : Pourquoi Macky a écarté Dionne

On en sait un peu plus sur le départ de Mahammad Boune Abdallah Dionne du gouvernement, plus précisément du Secrétariat général de la présidence de la République.Selon les informations de L’Observateur, l’ex-Premier ministre a été mis à l’écart, en raison d’une santé jugée fragile.Macky Sall a voulu le ménager, car avec son état de santé, il avait du mal à supporter la charge de travail, comme dans le passé, confie un de ses proches.La source du journal de s'empresser de préciser qu’il n’y a aucune brouille entre Dionne et le chef de l’État comme annoncé.