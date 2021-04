Remobilisation à Kolda : Les femmes de BBY se donnent en spectacle

Les femmes de BBY de Kolda se sont données en spectacle. La rencontre régionale pour officialiser le poste de plénipotentiaire des femmes confié à la député Coumba Baldé a viré aux engueulades. Ce choix porté sur la député par le ministre de la Femme et de la famille a été contesté par d'autres femmes dont l'adjointe au maire Kadiatou Dia et Mame Coumba Cissé, conseillére départementale et municipale. Ces deux femmes ont récusé totalement les critères de nomination de la député Coumba Baldé à ce poste de coordonnatrice du mouvement des femmes de BBY de la région de Kolda. Première femme APR de Kolda, Mame Coumba Cissé a décrié cette manière de faire qu'elle qualifie de pratiques divisionnistes et d'exclusion de militantes.

Avec sa casquette de présidente de la mutuelle des femmes du Fouladou, Mame Coumba Cissé dirige des femmes de différents groupements et associations féminines. Malgré ces contestations dans une salle qui a refusé du monde, la député Coumba Baldé reste la patronne des femmes de BBY de Kolda désignée après une rencontre émaillée de bataille de positionnement.