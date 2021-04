Remobilisation du Pds à Thiès: "Nous allons dégager Idrissa Seck"

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) va mener une bataille sans merci contre l'actuel président du Cese dans la capitale du rail. C'est en tous les cas l'annonce faite par les militants d'Abdoulaye Wade qui promettent même une énième venue de leur candidat à la présidentielle de 2024, Karim Wade, exilé au Qatar. « Nous sommes plus que jamais déterminés à dégager Idrissa Seck et ses lieutenants dans toutes les communes de la ville de Thiès. Si Dieu nous prête longue vie, nous allons battre Idrissa Seck à Thiès car il a trahi les Thiessois et Dieu n'aime pas les traitres. "Mbourou ak sow diexna"» dixit Ndiaga Diaw, responsable départemental de l'Union de la jeunesse travailliste libérale (Ujtl).Dans la foulée de leur tournée de placement et de la vente des cartes du Pds, les bleu ont passé au crible la situation du pays qui, selon eux, n'est que la conséquence d'un régime sans vision et sans ingéniosité face à la souffrance des Sénégalais et notamment de la détresse des jeunes en quête d'emploi."Nous sommes en train de vivre des situations extrêmement difficiles dans ce pays : manque d’électricité, les jeunes ne travaillent pas et les émeutes qui se sont passées récemment montrent à suffisance la catastrophe que frôle le Sénégal", s'émeuvent Ndiaga Diaw et compagnie. Convaincus que "Le président Macky Sall a terminé ses deux mandats et le meilleur alternatif aujourd’hui, c’est le président Karim Wade, c'est pourquoi vous avez vu tous les jeunes autour de nous pour porter la candidature de Karim Wade qui sera très bientôt au Sénégal».