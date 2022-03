Remous à la COJER de Saint-Louis : Des membres réclament le départ du coordinateur

Les jeunes républicains de Saint-Louis ne parlent plus le même langage. Pour preuve, une partie de ces jeunes militants de l’Alliance pour la République (APR) ont, dans une déclaration, vivement dénoncé la situation de la Cojer qui, selon eux, se trouve dans une léthargie. « L’image de la COJER de Saint Louis, notre COJER, ne cesse de se détériorer accouchant d’une léthargie et surtout d'un manque de vision qui suscitent et continuent de susciter un énorme vide dans le maillage politique. Il faut être aveugle avec une morale non voyante pour ne pas le constater », a dénoncé Ibra Almamy Wane, membre Cojer Saint-Louis.





Poursuivant, il a indiqué que cette inaction des responsables de la Convergence des Jeunes Républicains (COJER), section Saint-Louis, profite aux jeunes de l’opposition qui, selon lui, occupent les réseaux sociaux pour dénigrer les actions de nos responsables politiques. « Conscients de cette situation, nous demandons le renouvellement des instances de notre chère mais évanescente COJER. Les membres de ce bureau sont frappés par la limite d’âge. C’est face à ce constat que nous, jeunes républicains, avec le cœur et la raison, mettons en place un bureau provisoire en vue d’une massification pour marquer à jamais notre empreinte sur l’histoire politique de notre cher Saint-Louis, de notre cher Sénégal », a encore soutenu Ibra Almamy Wane, porte-parole du jour.