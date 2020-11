Rencontre avec Barth et Me Moussa Diop : Sonko révèle les contours de leur tête-à-tête

Le leader de Pastef Ousmane Sonko nous livre plus de détails sur sa rencontre avec l’ex directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop et le maire de la commune d’arrondissement de Mermoz Sacré cœur Barthelemy Dias.Sur sa page Facebook, le Président des « Patriotes » a révélé avoir invité les deux hommes pour les réconcilier à la suite de leurs bisbilles. « Je remercie très sincèrement mes frères Me Moussa DIOP & Barthelemy Dias d'avoir répondu favorablement à mon invitation et accepté de résoudre leur malentendu à l'africaine.“ Reroo amul, ñakka waxtaan na am “Que Dieu bénisse le Sénégal et nous abreuve de sa Paix intarissable !», a posté Ousmane Sonko.A signaler que son post survient quelques minutes après la publication des photos de leur rencontre par Me Moussa Diop.