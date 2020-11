Rencontre de Boubacar Camara avec Macky : La coalition Jotna s'en lave les mains

Bruno d'Erneville, Président de la coalition a Jotna dont le Pastef est membre, a apporté des précisions sur les propos de leur ex-allié Boubacar Camara qui a déclaré être reçu par le Président de la République Macky Sall.





Dans un post sur son compte Facebook, le Président de ladite coalition a rappelé : "À l'heure des règlements de compte, je voudrais être clair relativement aux propos de M. Boubacar Camara qui, répondant à Adama Gaye, avoue avoir rencontré le chef de l'État le 11 octobre et avoir pris soin d'informer les leaders de son parti et tous ses alliés politiques avant et après son audience."