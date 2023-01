Rencontre entre Marine Le Pen et Macky Sall : Mimi Touré ''n’ose pas y croire''

Aminata Toure évoque l'audience en Marine LePen et Macky

La supposée rencontre entre le président Macky Sall et Marine Le Pen va certainement déplaire à ceux qui s’étaient déjà insurgés contre la venue de la députée française de l'extrême droite au Sénégal. Parmi eux, figurait l’ancienne Première ministre Aminata Touré.





Dans un tweet datant du 18 janvier déjà, Aminata Touré estimait que "la politicienne la plus raciste de France depuis des décennies, Marine Le Pen, n’aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol sénégalais".



Que vient faire au #Sénégal @MLP_officiel qui incarne en #France le racisme et la #xénophobie depuis des décennies? Comme militante anti-racisme, je ne lui souhaite absolument pas la bienvenue au #Sénégal! — Aminata TOURE (@aminatatoureklk) January 18, 2023





C’est naturellement donc que l’ancienne PM, après l’annonce d’une rencontre entre le chef de l’État et la cheffe du Rassemblement national (RN), réagit ainsi : "Je n’ose pas croire que cette information est vraie. Si c’est le cas, nos compatriotes sénégalais et africains vivant en France, qui subissent depuis des décennies les attaques racistes et xénophobes du Front national apprécieront."