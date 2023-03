Rencontre secrète: Ce que Sonko a dit à l’émissaire de Macron à Dakar !

C’est le quotidien français "Le Monde" qui a vendu la mèche, dans un article publié sur son site Internet : le jeudi 23 mars, Nadège Chouat, numéro deux de la cellule Afrique de l’Élysée, a profité d’une mission à Dakar pour rencontrer Ousmane Sonko, le leader de l’opposition sénégalaise. Une discussion de près de deux heures durant laquelle le candidat à la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu le 25 février 2024, a profité de ce face-à-face inédit – et resté confidentiel jusqu’ici – avec l’émissaire d’Emmanuel Macron pour «dénoncer des relations asymétriques» entre la France et le Sénégal. Lui «veut les rendre plus symétriques», explique-t-on à l’Élysée, s’il arrive à terrasser Macky Sall.





Mais s’il y a ce rendez-vous d’«opportunité» et cet échange «sans tabou», selon le journal, c’est parce qu’«entre Macky Sall, soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat, et Ousmane Sonko, son principal opposant, Paris est contraint à un jeu d’équilibriste».