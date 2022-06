Rencontre Serigne Mansour Sy Jamil- Macky Sall à Paris: Bes du Niak apporte des précisions

Le parti Bes Du Niak de Serigne Mansour Sy Jamil a tenu à apporter de éclairages suite à la rencontre de son leader avec le Président de la République Macky Sall, à Paris.



Ainsi, Papa Maoumy Ndiaye fustige la diffusion de cette information par une certaine presse. Car selon lui, "dans le contexte politique et le climat social délétère qui règne dans notre cher pays, le Sénégal, que nous aimons tant, j'en appelle à la responsabilité de chaque acteur, politiciens, journalistes, citoyens etc.... Le journalisme n'est pas une pratique de l'art divinatoire, le journaliste ne fait pas dans la présomption, il relate les faits et avec responsabilité. Le sensationnel est à bannir dans le journalisme".





Cependant, le membre du directoire du parti Bes Du Niak n'a pas manqué de confirmer l'information relayée dans la presse. "Serigne Mansour Sy Jamil a rencontré le Président c'est vrai. Il ne s'est ni "faufilé", ni caché pour le rencontrer", a t-il précisé. Non sans souligner que le chef religieux a parlé avec le chef de l'Etat des questions qui concernent le Sénégal entres autres points importants. "Ils ont échangé sur des sujets qui concernent le Sénégal mais aussi et surtout la Khadriha avec les préparatifs du centenaire de El hadji Malick Sy (RTA)", selon la note.



Il insisté sur le fait que "Bes Du Nakk fait partie intégrante de YAW, malgré les dérives notées et décriées. Au moment opportun, nous ferons le bilan dans les instances du Parti et en tirerons toutes les conséquences".



Selon toujours M. Ndiaye, leur parti prône les mêmes valeurs. Il appelle par la même occasion le peuple sénégalais "à se mobiliser autour de l'essentiel afin d'insuffler un sursaut salvateur pour initier les transformations sociales profondes nécessaires à notre pays".