Rencontre Sonko / Gakou : D'importantes déclarations attendues

Le leader de Pastef sera l’hôte, cet après-midi, du Président du Grand Parti, Malick Gakou. Une visite de remerciement qui intervient au lendemain des émeutes nées de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr et au cours de laquelle Malick Gakou et son parti lui ont manifesté leur soutien.« Compte tenu des derniers développements de l’actualité politique nationale et des deux personnalités en question, d'importantes déclarations sont attendues », renseigne-t-on dans une note reçue.Ousmane Sonko et sa délégation sont attendus à 16 h 30 au siège du Grand Parti (route de l'aéroport LSS en allant vers virage). La rencontre sera suivie d'un point de presse, informe la même source.