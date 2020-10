Rendez-vous avec Sonko : Le témoin de Mansour Faye est...

Nous en savons un peu plus sur le fameux témoin de Mansour Faye qui a assisté à sa rencontre avec Ousmane Sonko au cours de laquelle, selon les propos du beau-frère de Macky Sall, le leader de Pastef sollicitait une audience avec le chef de l’État.Il s’agit, selon Vox Populi et L’AS, du magistrat Cheikh Issa Sall, actuel Directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM).À l’époque, ce dernier était Secrétaire général à la Délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale que dirigeait Mansour Faye.