Renforcement des Liens : Le Président Amadou Mame Diop rencontre la Communauté Sénégalaise au Cap-Vert

Le Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a entamé une visite officielle au Cap-Vert depuis le lundi 24 juillet 2023, marquant ainsi un pas significatif dans les relations entre les deux nations amies.





Au cours de cette visite, des rencontres importantes et des échanges fructueux ont eu lieu avec les membres de la communauté sénégalaise vivant au Cap-Vert dans l'après-midi du mardi 25 juillet. L'Ambassadeur du Sénégal dans le pays et ses collaborateurs étaient également présents lors de cette rencontre. Le Président Diop a tenu à souligner les progrès accomplis au Sénégal sous l'impulsion du Président Macky Sall, mettant ainsi en lumière les avancées notables du pays.





Lors des échanges avec ses compatriotes, des sujets liés à leurs conditions de séjour au Cap-Vert ont été abordés. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre les membres de la communauté sénégalaise résidant au Cap-Vert et l’Etat du Sénégal, favorisant ainsi un dialogue constructif sur les questions concernant les ressortissants sénégalais dans le pays insulaire.





Plus tôt dans la journée, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal s'est rendu à Ribeira Grande de Santiago, où il a été accueilli par le Maire, le Dr Nelson Moreira. Cette visite a été l'occasion de renforcer les liens intercommunaux entre le Sénégal et le Cap-Vert, avec la présence de près de neuf maires sénégalais dans la délégation.





Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de partenariats fructueux.





En compagnie du Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, le Dr Austélino Correia, le Président Amadou Mame Diop a également effectué une visite guidée des monuments et sites historiques de la Cidade Velha. Cette localité située à 15 km de Praia a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009.