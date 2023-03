Renforcement du Projet mobilier national : Saloum Ndiaye applaudit et attend avec impatience

Le président de la République est revenu sur «le renforcement du Projet mobilier national (PMN) en vue du développement de l’artisanat, en rappelant au gouvernement la place majeure de l'artisanat dans la vie économique et sociale nationale par la valorisation du savoir-faire de nos compatriotes».





En effet, lors du Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023, qui a consacré une large fenêtre à ce PMN, Macky Sall, s’agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, a demandé au Premier ministre Amadou Ba de faire conduire avec l’ensemble des acteurs une mission d’évaluation du Projet mobilier national. Il a particulièrement insisté sur «le renforcement systématique de cet instrument de soutien au développement de l’artisanat (créé par décret n°2015-397 du 26 mars 2015) pour en faire un véritable outil de facilitation de l’accès des artisans (ébénistes et menuisiers) à la commande publique, s’agissant des tables-bancs, du mobilier scolaire et des équipements de l’Administration…».





Une demande présidentielle qui, selon Saloum Ndiaye, coordonnateur du Projet mobilier national, est venue à son heure. «C’est une décision qui vient à son heure, parce que, depuis plusieurs Conseils des ministres, le président donne des instructions pour le renforcement des moyens du Projet mobilier national de par sa capacité à vraiment redynamiser le tissu économique à travers l’accès des entreprises artisanales au marché public».





Monsieur Ndiaye signale qu’en sept ans d’existence, «le Projet mobilier national a fait ses preuves, malgré ses maigres moyens, parce que le taux d’accès des entreprises artisanales est passé d’environ 21 à 69 %, mais uniquement sur le marché du mobilier de bureaux et d’appartements».





Le coordonnateur du PMN estime que le fait que le chef de l’État ait élargi le champ du mobilier national à travers les tables-bancs, constitue aussi un moyen non seulement de régler le problème du programme de résorption du déficit de tables-bancs avec la disparition des abris provisoires, mais aussi de pouvoir augmenter la capacité financière des petites entreprises artisanales sénégalaises.





Lesquelles, selon lui, ont été «lourdement impactées» par les effets de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, avec une hausse vertigineuse du prix de la matière première qui nous vient principalement d’Europe. Ce qui pousse aussi les populations à s’orienter plus vers le mobilier importé au détriment de celui fabriqué localement.





Pour Saloum Ndiaye, le président Macky Sall a bien compris cette situation. C’est pourquoi il a pris «des décisions majeures» telles que la subvention de 1 milliard 500 millions qu’il a attribuée pour la confection et la réhabilitation des tables-bancs. Il a également pris la même décision sous forme de subvention pour la confection des tenues scolaires que le Projet mobilier national a piloté sur toute l’étendue du territoire national.





C’est fort de tous ces constats que le président Sall a instruit une fois de plus que le statut du mobilier national soit revu et ses moyens renforcés.





Toutefois, Saloum Ndiaye attend avec impatience l’exécution de ces instructions au profit du PMN. «En tant que coordonnateur du Projet mobilier national, j’attends avec impatience le travail qui sera piloté et supervisé par la Primature, avec l’implication du ministère de tutelle en charge de I'Artisanat et de Ia Transformation du Secteur informel, pour qu’on puisse renforcer les moyens techniques, matériels et financiers du Projet mobilier national afin qu’il puisse répondre efficacement aux orientations et à la vision du président de la République», a-t-il conclu.