[Focus] Renoncement à sa candidature: Aissata Tall Sall évite-t-elle l’humiliation à Podor?

Au moment où beaucoup de hautes autorités de la République courent vers les postes électifs, Maître Aissata Tall Sall, elle, prend le sens inverse. La maîtresse de Podor a décidé de jeter l'écharpe après plus de 12 années à la tête de la municipalité. Un renoncement qui suscite bien des interrogations.





A travers une note rendue publique tard dans la soirée du vendredi, Maître Aissata Tall Sall a déclaré avoir renoncé à sa candidature pour la mairie de Podor qu’elle dirige depuis 2009. Dans son texte, l’actuel ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, qui dit avoir discuté de sa décision avec le Président Macky Sall, prône « une liste consensuelle de Benno Bokk Yakaar ».





Elle fait partie des très rares élus locaux qui ont pris la décision de ne pas se présenter à leur propre succession.

Ce qui suscite beaucoup d'interrogations. "Osez l’avenir, elle a dit. Mais, elle n'ose pas aujourd'hui se représenter pour éviter l'humiliation", a commenté, pour Seneweb, un responsable du Parti socialiste (Ps), la décision de l'avocate. Il soutient que "la politique, c'est aussi un combat de principe. Il ne faut jamais abdiquer", sans donner plus de détails.





La présidente de « Osez l’avenir » aurait-elle peur d'être humiliée à Podor lors des prochaines échéances électorales?

En tout cas, sur le plan politique, la "Lionne de Podor" a semblé perdre du terrain dans sa ville natale après avoir rempilé lors des dernières Municipales de 2014 à la suite d’une victoire sur le fil (un écart de 6 voix) au point d'être tranchée par la justice devant son principal challenger, Mamadou Racine Sy. Ce dernier, revanchard, a, depuis lors, gardé intactes ses intentions.





D’ailleurs, lors de la dernière tournée économique du chef de l’Etat, Macky Sall, dans le nord du pays (du 12 au 19 juin 2021), le candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby) s’est fait distinguer en remportant la guerre de la mobilisation au détriment de l'ancienne socialiste. Ce que le Président Sall avait lui-même reconnu avec un ton ironique : « Baba Racine nak danga beuri bruit (Baba Racine, vous faites beaucoup de bruit, en wolof)», faisant ainsi allusion aux cris de ses militants à chaque fois qu’il prononçait le nom du leader Du mouvement citoyen « And liguey Podor ak Racine ».





L’autre facteur non moins important qui joue en défaveur de l’actuelle mairesse de Podor, c’est la « percée » de Me Moussa Diop, ex-Directeur général de Dakar Dem Dikk. Limogé suite à sa sortie sur la question taboue relative au troisième mandat, le leader d’Alliance générationnelle (Ag/ Jotna) est parvenu à engranger une certaine sympathie. Investi candidat de la grande coalition de l’opposition « Yewwi Askan Wi » (avec le Pastef d’Ousmane Sonko, Taxawu Senegaal de Khalifa Sall, Pur de Serigne Moustapha Sy, entre autres) pourrait être un prétendant sérieux à la mairie de Podor.





A noter, par ailleurs, que ces élections territoriales de janvier 2022 se tiennent également dans un contexte particulier où une sordide affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, dans laquelle sont cités les députés de la majorité El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye, secoue l’Assemblée nationale. Après leur audition, hier vendredi, la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de ces deux députés -réclamée par le Procureur de la République-, dit avoir disposé de « suffisamment d’éléments » pour soumettre son rapport à la plénière.





Interrogée sur la question au début du mois d’octobre, en marge du lancement de la prochaine édition du Sommet de Dakar sur la paix et la sécurité, Aissata Tall Sall, a évoqué « le secret de l’enquête » en cours et la « séparation des pouvoir » pour ne pas s’y prononcer. Des explications qui ne semblent pas convaincre tous, notamment au sein de la mouvance présidentielle. Ainsi, réagissant quelques jours plus tard à cette déclaration de la cheffe de la diplomatie sénégalaise, le Directeur général du quotidien national « le Soleil », Yakham Mbaye, par ailleurs, responsable de l’Alliance pour la République (Apr), n’a pas caché son courroux lavant à grande eau le Président Macky Sall.