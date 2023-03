Renouvellement des instances du parti Démocratique Sénégalais dans le département de Linguère :la formation politique se prépare pour la présidentielle de 2024

Toutes les sections PDS du département de Linguère ont été renouvelées sous la supervision des commissaires politiques. Le centre culturel de Dahra a abrité les travaux sous la présence de toutes les sections communales du Pds. Au terme des travaux, une dizaine des secteurs électoraux ont été installés.

Des militants et responsables libéraux ont fait preuve de responsabilité et d’engagement envers le Secrétaire général national Abdoulaye Wade et leur candidat Karim Meïssa Wade a indiqué le commissaire Abdoulaye Barry. Ce dernier s'est félicité du bon déroulement des opérations.

Les libéraux estiment que Karim Wade incarne le vrai changement parmi tous les candidats déclarés. C’est pour cette raison qu’ ils préparent activement le retour de Wade fils pour la présidentielle de 2024

« Face à la cherté des produits, le pouvoir d’achat, le chômage endémique des jeunes, le Président ne trouve toujours pas de solutions après 12 ans de gestion », déplore le coordonnateur départemental du Pds de Linguère Abdou Thiam.