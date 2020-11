Rentrée des classes et Covid-19: Le ministre de l'Education dévoile sa stratégie

Mamadou Talla, ministre de l'Education nationale s'est exprimé sur la prochaine rentrée des classes qui aura lieu ce 12 novembre prochain. En cette période de crise sanitaire due à la Covid-19, les Sénégalais s'inquiètent. Le ministre rassure et dévoile sa stratégie.





"La distanciation sociale sera respectée"





Le ministre de l'Education fait savoir que "à la première reprise dans ce contexte sanitaire difficile, le nombre d'élèves par classe était limité à 20. Pour la prochaine rentrée ça ne sera pas le cas car il y a eu un allégement au niveau des transports, des espaces publics et ça sera le cas dans les écoles également''.





Il ajoute que "les classes seront aérées et il y aura deux élèves par table-banc aussi bien à Dakar que dans les autres régions du Sénégal. Notre stratégie est que les comités installés dans les départements au Sénégal, les inspecteurs d'académie, les gouverneurs et les préfets trouvent des solutions pour que les élèves aient des classes aérées et que la distanciation sociale soit respectée".





"L'accès à l'eau sera assuré"





En plus du respect de la distanciation sociale, Mamadou Talla fait savoir que les mesures barrières seront respectées. "L'eau et le savon seront toujours utilisés dans les écoles pour éviter la propagation du virus", a-t-il dit.

Ce, malgré le fait que certains établissements n'ont pas de toilettes adéquates et l'accès à l'eau demeure difficile.