Rentrée parlementaire : Les exigences des femmes juristes

Les députés de la nouvelle législature seront installés ce lundi. L'association des femmes juristes (AJS) rappelle à l'ensemble des parties prenantes le respect strict de la loi 2010-11 le 28 mai 2010 instituant la parité absolue au sein de toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Elle invite, aussi, au respect des dispositions de l'article 2 du décret d'application n° 2011-819 du 16 juin 2011 qui exige que les bureaux et les commissions des institutions totalement ou partiellement électives soient paritaires.





Dans la même dynamique, l'AJS exhorte au respect du “décret d'application de la loi sur la parité dans la mesure où il s'agit d'une loi de la République garantie d'un Etat de droit qui ne saurait connaître d'exception pour une quelconque raison”.





Suite aux élections législatives du 31 Juillet, et conformément à la loi et aux traditions républicaines, les bureaux et commissions de l'assemblée nationale seront installés ce lundi.