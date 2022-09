Rentrée parlementaire mouvementée : Le jugement des citoyens…

Le jugement des citoyens sur le nouveau parlement du Senegal

La rentrée parlementaire a été ponctuée par des disputes, insultes et bagarres entre les parlementaires. Les gendarmes ont dû intervenir pour sécuriser le vote. Des événements sans surprise pour les citoyens.





Les activités sont au ralenti au marché Église des Parcelles assainies en cette matinée pluvieuse. Ce lieu de commerce est bien loin de son train-train quotidien. Il est difficile de voir un magasin ouvert. Magal oblige, beaucoup de commerçants ont fermé boutique et ont pris la direction de la ville sainte. Ibrahima Barry est bien loin de ce lot. Pour le quinquagénaire, c’est une journée habituelle. Assis devant son magasin, le quinquagénaire dégage une sérénité face à toute épreuve. Le coran à la main, il récite quelques sourates d’un air concentré. Ce grossiste ne semble pas se préoccuper de l’actualité et pourtant il affirme avoir suivi avec «désolation» les deux jours de la rentrée parlementaire. Mais cela n’est pas une surprise pour le sieur qui parle d’un manque de respect des députés. Ils doivent selon lui mettre leurs divergences de côté et penser au peuple. «Cela ne donne pas une bonne image de notre pays », dit-il avec amertume. Ce dernier estime que les élus du peuple doivent revoir leurs comportements et se remettre en question.





«Ce n’est rien de surprenant», affirme Mbaye Ndiaye sans détour tout en déballant sa marchandise à quelques encablures. Le vendeur de chaussures soutient que les torts sont partagés. Il affirme que les discussions devaient être civilisées par respect pour l’assemblée nationale. «Les députés doivent savoir qu’ils ne sont pas à l’arène nationale», dit-il tout en continuant sa besogne. Cependant l’homme de 26 ans garde espoir et espère qu’ils vont répondre aux attentes de populations.





L’espoir d’un changement





L’heure tourne pour Yama Badji. Il est 13h et elle joue contre la montre pour commencer la vente. Cette gargotière fait la mise en place. Le visage perlé de sueurs, elle installe bancs et tables. Après cette étape, elle commence à sortir les plats. Cette journée est semblable à tous les autres pour cette âme besogneuse. Les événements de ces derniers jours n’ont pas secoué la quadragénaire. Elle avoue que ces tensions étaient prévisibles. La restauratrice avait pris l’habitude de suivre la rentrée parlementaire à la télé. Mais elle ne le fait plus depuis bon nombre d’années à cause des députés. « Je ne m’attarde plus sur cela car ces élus du peuple ont transformé l’assemblée en champ de bataille», confie-t-elle. Cette dernière espère tout de même des changements.