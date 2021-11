Renvoi du procès en appel de Barth : « C’est fait sciemment, c’est politique, personne ne nous fera croire le contraire », Khalifa Sall

L’ancien Maire de Dakar n’est pas du tout content de la décision de report de l’audience du procès en appel de Barthélemy Dias au 1er décembre 2021. Une décision dite " politique" , de l’avis de Khalifa Sall. « C’est fait sciemment, c’est politique, personne ne nous fera croire le contraire. Et nous continuerons à nous battre, pour que cette manipulation et cette ignominie ne puissent pas prospérer », a martelé Khalifa Sall, qui était présent à la Salle 6 du Tribunal de Dakar pour soutenir son camarade.



Mieux, poursuit l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, « dans les démocraties consolidées, la justice s’interdit d’interférer dans les processus politiques. Et ici ils savent bien, surtout qu’il renvoie pour plaidoirie, c’est-à-dire que le 1er décembre, les avocats vont plaider et l’affaire va être vidée ou mise en délibéré », soutient sur Dakaractu, le leader de la coalition Yewwi Askan Wi .