Abdoulaye Willane : « Il n’est pas question de rouvrir les lieux de culte en cette période où le coronavirus se propage »

« Il n’est pas question de rouvrir les lieux de culte en cette période où le coronavirus se propage », c’est la position du porte-parole du Parti socialiste. Selon Abdoulaye Willane, assouplir l’état d’urgence constituerait un obstacle majeur dans la lutte contre cette pandémie.





« C’est peut-être légitime qu’un chef religieux, qu’un qu'un prêtre, qu’un imam fasse une demande pareille mais au niveau de l’Etat, des leaders politiques, des leaders d’opinions, des guides religieux qui ont le sens des responsabilités, nous ne devons pas faiblir ni avoir peur de dire la vérité à ceux que Dieu nous a confiés qu’on doit conscientiser, organiser, diriger, et gouverner. Au rythme où la maladie se propage dans notre pays à la faveur du mode de transmission communautaire, les spécialistes, les médecins et autres professeurs de médecine, nous ont indiquer clairement et sans ambages qu’il ne faut pas assouplir les mesures barrières », soutient le maire de Kaffrine.





Pour le député à l’Assemblée nationale, les acteurs politiques doivent faire bloc autour de l’état pour faire face à la pression.

« L’état doit être fort et responsable parce que l’Etat lorsqu’il est suffisamment outillé pour prendre des décisions qui vont dans le sens de l’intérêt général ne doit pas reculer, qu’il s’agisse de l’ouverture des classes ou bien des lieux de culte. J’en J'en appelle à tous les leaders d’opinions, à tous les chefs de parti, à toutes autorités religieuses, il y en a même parmi les autorités religieuses qui font face à des pressions qui relèvent plus de l’intérêt personnel ou économique que de l’intérêt général ».