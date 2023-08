Réponse des partisans de Oumar Youm à Pape Djibril Fall : "Le Sénégal est une glorieuse nation qu’il faut connaître pour prétendre l’administrer"

L'appel public lancé par Pape Djibril Fall hier à l’endroit du maire de Thiadiaye Oumar Youm releve de "l'insolence", si l'on en croit Papa Ibrahima Niass, membre de la Cojer Thiadiaye. En effet, Pape Djibril Fall a invité hier Oumar Youm à venir l'appuyer dans la course vers la présidentielle. Une invite qui ne semble pas plaire aux partisans de l'édile de Thiadiaye.





"L'appel de Pape Djibril Fall semble être, à priori, une grande considération à la personne. Mais à y réfléchir, nous avons l’impression que cet appel relève de l’insolence et d’un manque d’humilité notoire. Pour s’en convaincre, nous rappelons juste que depuis plus de 25 ans, Oumar Youm, Maire de Thiadiaye, est dans la politique à la base sans jamais pouvoir compter sur le soutien de Pape Djibril Fall, alors que ce dernier fait partie des premiers jeunes cadres qu’il avait soutenu, appelé à ses côtés pour intégrer sa cellule de communication au ministère de la Gouvernance Locale", peste Papa Ibrahima Niass, dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Selon lui le bilan du régime de Macky Sall, pour le département de Mbour n'est plus a démontrer : "si on creuse bien, on pourrait même trouver des membres de la famille de ce jeune député recrutés grâce aux positions occupées par Omar Youm.





Son appel aurait pu être moins politicien s’il avait été précédé d’une démarche plus discrète, moins démagogique et plus convenable aux relations de familles presque séculaires qui l’y autorisent.

Hélas son projet politique, Oumar Youm l’a appris à travers la presse, comme tous les autres Sénégalais et de surcroît sur le terrain politique sur lequel, il est venu le défier sans crier gare…".





"Je sais que Oumar YOUM, avant de s’engager politiquement à la base, avait, avec humilité, fait la visite de courtoisie à tous les leaders politiques (opposition comme pouvoir) pour leur annoncer sa descente sur ce terrain. Mieux en quittant le PDS vers 2010 pour rejoindre l’APR, il avait fait la même démarche auprès de ces leaders. Quelle courtoisie ! Quelle leçon de respect et d’humilité! Je suis sûr que Oumar Youm ne s’attendait pas à une démarche moins courtoise de celui qui est presque un neveu pour lui… Mais comme on dit, chacun est responsable de sa démarche devant sa conscience", insiste M. Niass.