Report de la présidentielle : Étienne Smith révèle ce que craignait Macky Sall





Spécialiste de l’histoire politique sénégalaise, maître de conférences à Science Po Bordeaux, Étienne Smith a analysé le report de l’élection présidentielle du 25 février jusqu’au 15 décembre prochain. Sur « Jeune Afrique », il a révélé les vraies raisons de cette décision du président sénégalais.





« Tout laisse à penser que le pouvoir préférerait une élection comme celle de 2019, avec seulement cinq candidats triés sur le volet, plutôt qu’une élection trop ouverte comme celle qui s’annonçait à la veille de la décision de reporter l’échéance. Le trop-plein de candidats faisait craindre au camp présidentiel un émiettement des voix potentiellement nuisible à Amadou Ba », a-t-il notamment indiqué.





Ce membre du laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM) a toutefois fait constater que le discours du président Macky Sall ne correspond pas aux faits.





«Dans le même temps, dans le discours du chef de l’État, il est question de garantir, par cette décision, une élection soi-disant plus « inclusive ». C’est quelque peu orwellien : le discours ne correspond plus aux faits et consiste à inverser la réalité », a souligné Étienne Smith.