Report de la présidentielle: l'explication du député qui a fixé la date du 15 décembre

Initiateur de l’amendement fixant la présidentielle au 15 décembre 2024, Demba Diop Sy, le député-maire de Tivaouane justifie sa proposition qui a été adoptée par ses collègues des groupes parlementaires « Benno Bokk Yakaar » et « Wallu Sénégal ».



Repris par Les Échos, l’allié du Président Macky Sall brandit les fêtes religieuses du Magal et du Gamou respectivement fixées au 24 août et 15 septembre prochains.



Il explique : « Nous savons tous que le président de la République épuise son mandat le 2 avril prochain et non le 25 février. Donc les 6 mois qui avaient été proposés devraient être compatibilités à partir du 2 avril. »



Le parlementaire souligne que « ce qui voudra dire que le mandat pourrait prendre fin le 2 octobre. Cependant, le Magal de Touba et le Gamou qui se succèdent, vont aussi impacter sur le calendrier électoral. »



Il a tenu à confier que des députés de l’opposition a approuvé sa démarche : « Ils nous ont dit que nous avons pris la meilleure décision car si la présidentielle était fixée au-delà de l’année électorale, les manifestations allaient reprendre crescendo. » « C’est la paix et la stabilité du pays qui m’intéresse et rien d’autre », a-t-il renchéri.