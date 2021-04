Report des élections locales : Mésententes sur la tenue du scrutin

Dans un bureau de vote de Dakar, lors de la présidentielle de 2019 (illustration)

La majorité présidentielle et le Front de résistance nationale (FRN) représentant l’opposition ne parlent pas le même langage sur le déroulement des prochaines élections locales. L’observateur, dans sa livraison du jour, renseigne que le camp du président Macky Sall souhaite organiser les élections au plus tard le 27 février 2022 contrairement aux autres entités qui ont porté leur choix sur décembre 2021.Une situation qui risque de perturber le dialogue car si l’on se fie aux dires de certains membres du FRN qui n'envisagent pas de faire marche arrière, ceux-ci vont tourner le dos aux discussions entamées pour le dialogue national. Pour rappel, la position du Front de résistance nationale est ferme. « Il suspend sa participation aux travaux de la commission politique du dialogue national jusqu’à nouvel ordre », renseigne-t-on.Dans ce même ordre d’idées, le Frn reproche à la majorité présidentielle d’agir pour ses intérêts personnels dont celle de reporter les élections locales jusqu’en 2022.Abondant dans le même sens, le directeur d’exécutif de l’ONG 3D (Démocratie, droits humains et développement), Moundiaye cissé s’est exprimé sur le sujet. « On est allé voir l'État pour lui dire qu’il n’a pas le droit de plomber le dialogue. La majorité demande le mois de février 2022, l’opposition, décembre 2021. Il faut donc que l'État fasse des efforts. Et s’il y a des raccourcis sur l’évaluation du processus électoral, que les élections se tiennent en décembre sinon tous les efforts consentis pendant ces deux années de dialogue seront vains », fait-il savoir.Pour Cheikh Sarr, une solution sera trouvée car les discussions se poursuivent afin de trouver un consensus. Il évoque la présence des évaluateurs déjà au Sénégal et qu’à ce jour, il doit les consulter. De son point de vue, cela va permettre de rapprocher les élections et de les organiser au mois de décembre 2021 ou en janvier 2022.