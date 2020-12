Report des élections locales : Ousmane Sonko et Cie «foncièrement contre»

Les élections locales, prévues depuis 2019, ont été repoussées. Et elles risquent de subir un autre report, selon le directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh.







«Le grand dommage qu’il y a à se prévaloir d’une majorité, c’est de ne respecter aucune règle. Il faut s’en désoler, pour la bonne et simple raison que le conseiller a dit cela, alors que le dialogue national n’a pas encore donné ses conclusions. D’où est-ce qu’il tient ses propos, en disant que ce sera en fin 2021 ? Cela veut dire que le dialogue national, c’est juste du maquillage, que les décisions sont déjà prises depuis longtemps, qu’ils travaillent à surprendre l’opposition», regrette l’inspecteur des impôts, par ailleurs administrateur général du Pastef d’Ousmane Sonko.





«Nous sommes prêts à travailler avec...»





Tout en soutenant : «Le Pastef est prêt pour aller aux élections locales dès demain. Ces dialogues donnent énormément de prétexte à Macky Sall de modifier et d’arranger la carte électorale. Ce n’est pas Pastef qui décide du calendrier, mais je dis (qu’) on doit respecter le calendrier et faire les élections législatives, locales à date due. Quand les dates sont figées par la loi et qu’eux, de manière incongrue et politicienne, ont reporté, ce qu’ils cherchent, c’est de regrouper les élections législatives et locales et peut-être faire leur élection présidentielle en 2024.»





C’est pourquoi Birame Soulèye Diop s’oppose à tout report. «Nous sommes foncièrement contre cela. Nous sommes pour le respect du calendrier électoral. Nous sommes pour l’organisation des élections locales avec le fichier que nous avons aujourd’hui, avec audit ou pas».





Plus loin, il dira : «On peut gagner seul, mais s’il y a la possibilité d’être plus, dans le cadre d’une organisation où on respecte les règles, parce que là on ne sait pas qui négocie avec Macky Sall ou pas - Abdoulaye Wade et Macky Sall sont libres de se parler. Donc, nous, à la veille des élections locales, un parti d’opposition clairement ancré dans l’opposition, et qui dit que je suis un parti d’opposition de manière sérieuse, nous sommes prêts à travailler avec lui.»