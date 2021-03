Report des Locales en 2022 : La grosse déception de la société civile

La société civile et les non-alignés ont vigoureusement dénoncé le énième report des élections locales au Sénégal.Membre de la société civile, Moundiaye Cissé estime que " C’est un report qui pourrait aussi impacter les élus locaux en termes d’élection". Le directeur exécutif de l'ONG 3D se dit "foncièrement contre le report jusqu’en 2022".Même son de cloche pour les non-alignés représentés par Déthié Faye. " Nous avons fait un constat que nous allons regretter. La date initiale était prévue au plus tard le 28 mars 2021 mais malheureusement les dispositions idoines n’ont pas été toujours prises ", se désole-t-il.De l’avis de Moundiaye Cissé qui s’exprimait en marge de la réunion de la commission politique du Dialogue national tenue ce mercredi, " Il nous faut onze mois pour pouvoir organiser les élections dans les règles de l’art et si évidemment nous faisons une projection, nous sortons naturellement de 2021 ".Rappelons qu’il a été adopté en conseil des ministres, hier mercredi 24 mars, " le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux ".