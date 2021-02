Reportage : Le Phare des mamelles, un monticule dépouillé de sa substance

Cet édifice, construit en 1864 par les colons français, servait de repère pour les navires de ces derniers. Il endure aujourd’hui de rudes épreuves à cause des actions anthropiques. En effet, « le faisceau blanc » qui donne les coordonnées du positionnement géographique du phare par le moyen de son signalement éclatant, visible à plus de 53 kilomètres, est plus que jamais menacé d'éboulement par les actes de prédateurs qui ne cessent de creuser le haut de la colline à la recherche d’une pierre précieuse (pierre ponce) destinée à la construction des maisons. Pour autant, cette colline sert d’esquisse depuis des générations et des générations aux personnes qui s’intéressent à la géologie et pour autant aux différentes collégiennes et lycéennes pour leurs leçons de géographie et des visites d’études. Ces roches sont néanmoins exploitées à d'autres fins.