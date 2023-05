Reprise tumultueuse du Nemeeku Tour à Tivaouane : Le cortège de Sonko gazé à Taïba Ndiaye par les forces de l'ordre

La reprise du Nemeeku Tour du Pastef n'a pas bien débuté dans le département de Tivaouane. «Les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes sur le convoi de Ousmane Sonko et plusieurs militants, occasionnant des blessés dont un des avocats du leader de Pastef-Les Patriotes», selon maître Abdoulaye Tall qui dénonce et parle de persécution.





Le cortège de Ousmane Sonko a été gazé par les forces de l'ordre à Taiba Ndiaye. Dans son discours, le leader de Pastef-Les Patriotes s'en est encore pris à Macky Sall et à son régime, avant d'appeler les jeunes à la «résistance». Il n'a pas pu s'adresser convenablement à ses militants comme il l'a fait à Pambal et à Mont Rolland, où il a demandé à ses militants de le rejoindre à Dakar si toutefois Macky Sall l'écarte de la présidentielle de 2024. « Nous ne laisserons pas à Macky Sall et ses magistrats nous empêcher d'être candidat en 2024. Après tout le travail qu'on a fait je vous demande d'être prêts à rallier Dakar si toutefois Macky Sall décide de m'en empêcher ».





Sonko appelle ses jeunes à maintenir le cap afin d'empêcher les forces de défense et de sécurité de l'arrêter. «Je vous demande de vous tenir debout et faire face, les forces de l'ordre ne peuvent rien contre nous si nous sortons dans la rue en masse». Déjà sûr de sa victoire en 2024, «ce qui fait d'ailleurs peur à Macky Sall et à son régime», dit-il, Ousmane Sonko pense que « (s’il est) candidat à la présidentielle de 2024, (il) battra Macky Sall avant midi».





Le leader de Pastef-Les Patriotes dit «avoir bon espoir qu'Allah va exaucer les prières formulées pour nous par les sages». Après Mont Rolland, Pambal et Taiba Ndiaye, Ousmane Sonko a été accueilli à Tivaouane-commune.