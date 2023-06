Réquisition pour saisirses biens : « Sonko a hypothéqué sa maison à 9,1 milliards (Mame Mbaye Niang)

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a profité de son face à face avec la presse ce samedi pour rapporter une information de taille dans le dossier de diffamation qui l’opposait à Ousmane Sonko. Mame Mbaye Niang a déclaré qu’après avoir entamé la procédure de réquisition des biens du leader de Pastef/Les patriotes, qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à payer 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts dans le procès en appel, il a constaté que Sonko a hypothéqué sa maison sise à la cité Keur Gorgui à 9 milliards 100 millions de francs Cfa.



Une information qu’il a balancée avec preuve à l’appui mais qui, selon lui, n’est pas fondée au vue de toutes les rumeurs qui laissent croire que les militants de Sonko ont cotisé à cet effet. A en croire Mame Mbaye Niang, cette maison de Sonko ne valait pas cette somme.