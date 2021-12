Résolution de Glasgow sur le financement des énergies fossiles: Macky Sall et Mamadou Diop Decroix sur la même longueur d’ondes

Mamadou Diop Decroix et Macky Sall d'accord sur le financement des Energies Fossiles

Ils ne se font aucun cadeau sur le terrain politique. Mais quand l’intérêt général est en jeu, Macky Sall et Mamadou Diop Decroix ont montré, ce mardi, qu’ils sont capables de taire leur adversité pour parler d’une seule voix. En effet, abordant la question relative à la résolution de la Cop26 à Glasgow notamment sur l’arrêt du financement des énergies fossiles, les deux adversaires politiques ont fustigé l’égocentrisme occidental.





« Cette décision pourrait avoir pour nous un impact particulièrement négatif au moment où nous nous préparons à exploiter nos ressources gazières. Voilà un sujet qui doit nous préoccuper et nous occuper. Il y va de la croissance et de la prospérité de notre pays et ceci à l’échelle africaine », a déclaré le Chef de l’Etat lors du conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition des recettes issues de l’exploitation prochaine des hydrocarbures.





Le président de la République de préciser: « Nous sommes clairement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nos efforts en tant que pays sur ce plan sont appréciables puisqu’au moment où nous parlons, les énergies renouvelables (solaires, éoliennes et hydrauliques) constituent plus de 31% de nos capacités de production électrique.





Une performance supérieure à nombre de pays développés en matière d’énergie propre. Pour autant en tant que pays qui polluent le moins et subissent le plus les effets du changement climatique, nous ne pouvons pas nous priver de l’exploitation de nos ressources gazières ». Le président plaide plutôt pour un agenda consensuel de transition énergétique.