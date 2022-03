Résolution des responsables de benno bokk yakaar

RESOLUTION DES RESPONSABLES DE BENNO BOKK YAKAAR





Monsieur le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique,



Mesdames et messieurs les honorables députés,

Monsieur le président du conseil départemental de Matam,

Mesdames et messieurs les maires,

Mesdames et messieurs les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Matam

Chers militantes, militants, sympathisants ;jeunes, femmes et sages de la coalition Benno Bokk Yaakaar





Mesdames et messieurs, Chers camarades,





NOUS, responsables de la coalition BBY du département de Matam saluons la pertinence de l’initiative de SEM MACKY SALL, d’envoyer des émissaires politiques dans tous les départements du Sénégal et la diaspora afin de témoigner toute sa gratitude à l’endroit des militants et des responsables pour leur mobilisation exceptionnelle lors des élections territoriales du 23 janvier 2022 et ensuite de les exhorter davantage à la cohésion absolue en perspective des échéances électorales futures.





Par la même occasion, nous réitérons nos sincères remerciements à tous les responsables et les militants de la coalition BBY de Matam pour leur mobilisation exceptionnelle d’aujourd’hui qui témoigne de leur parfaite adhésion à cette démarche du président.





NOUS félicitons Monsieur le ministre Abdoulaye Seydou SOW, d’abord pour sa

brillante élection à la mairie de Kaffrine, mais aussi pour la mission conduite ici à Matam avec sa délégation, porteur du message de SEM MACKY SALL à l’adresse de tous les responsables, militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Matam.





Mesdames et messieurs, Chers camarades,





NOUS félicitons les responsables de la coalition BBY à MATAM qui ont conduit brillamment les listes à la suite des choix SEM Macky SALL lors des élections locales du 23 janvier 2022. La compétition a été rude partout mais vous avez sillonné toutes les contrées à la rencontre des populations, quartier par quartier et village par village,

foyer après foyer pour délivrer un message d’espoir et de confiance.





NOUS apprécions toute la portée des choix de nos populations et renouvelons ici encore notre détermination et notre engagement à poursuivre avec elles, les transformations de nos communes.

Les élections locales demeurent un grand moment de démocratie locale où les populations s'expriment librement en dehors des contingences de partis politiques, c’est pourquoi NOUS rappelons que dans le département de MATAM il n’y a pas de place pour l’opposition.





Et il est utile de souligner que partout dans le département tous les exécutifs locaux sont de la mouvance présidentielle, PARTOUT.





C’est le lieu de féliciter les listes de la mouvance présidentielle qui dirigent nouvellement des communes.





NOUS rappelons que si la coalition BBY est victorieuse de tous le combats politiques depuis 2012 c’est parce que les leaders qui l’ont fondée ont toujours su mettre en

avant le dialogue et l’intérêt supérieur de la nation devant leurs intérêts particuliers des partis ou des responsables qui la composent.





Dès lors, en militants disciplinés et respectueux de la directive de notre coalition, nous avons l’obligation de taire nos querelles et nos divergences internes afin de nous consacrer exclusivement à garantir au président de la République SEM MACKY SALL une large majorité parlementaire au soir du 31 Juillet 2022 .





NOUS, Monsieur le Ministre, nous nous engageons dans cette voie avec une grande détermination et une assurance de la cohésion de tous les responsables du département comme le souhaite Monsieur le Président de la République.





Et pour y arriver c’est le lieu de réitérer notre union autour de notre coordonnateur l’honorable député Farba Ngom qui nous a toujours conduits au succès depuis 2008.





NOUS félicitons particulièrement notre coordonnateur Farba NGOM pour les grands défis qu’il a su relever dans le département et ses sacrifices pour les populations en parfaite cohésion avec les responsables du BBY ;





NOUS saluons sa générosité, sa courtoisie, son engagement politique hors pair. Avec lui, MATAM a trouvé sa place dans le Sénégal ;





Nous réitérons notre ouverture à travailler dans l’union mais avec une exigence ferme qui est l’engagement derrière Farba Ngom, le coordonnateur indiscutable de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR dans le département de MATAM..





Nous exhortons tous les responsables politiques du département de former un bloc autour de lui pour le soutenir, l'accompagner, le conseiller et le compléter dans le département pour consolider l’ancrage de Benno Bokk Yaakaar à Matam et au Sénégal.





NOUS rappelons qu’il est impératif d’assurer à SEM MACKY SALL, une large majorité à l’assemblée nationale afin qu’il puisse poursuivre l’exécution de sa vision

pour un Sénégal émergent.





Les enjeux politiques nationaux sont d’une importance éminemment élevée pour tous les responsables de la coalition BBY partout au Sénégal, mais surtout pour nous à Matam qui demeure le titre foncier politique du BBY.





NOUS scellons un pacte en faveur de l’unité absolue et de la solidarité pour la pérennisation de la dynamique de victoire de SEM MACKY SALL à Matam.





Nous nous engageons pour une mobilisation exceptionnelle lors des élections législatives et peu importe les personnes choisies pour le président de la coalition BBy, nous voterons massivement pour ses candidats.