Respect de la parité : un ministre fait la leçon à Barthélémy Dias, Alioune Ndoye et Cie

Le bureau municipal de Sinthiou Bamandé a été reconstitué. Il respecte désormais la parité conformément à l’injonction de la justice. «Nous avons refait notre bureau en ayant une femme comme premier adjoint suivie d’un homme et une autre femme comme troisième adjoint, conformément à la décision de la Cour d’appel», a annoncé dans Les Échos le maire de la localité, Mamadou Talla, par ailleurs ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires.



Sinthiou Bamandé n’était pas la seule mairie épinglée par les tribunaux pour non-respect de la parité. La Ville de Dakar, Dakar-Plateau, Dieuppeul-Derklé, Diamniadio, Malika, notamment, ont été rappelées à l’ordre.



Barthélémy Dias, le maire de la capitale, Alioune Ndoye, celui de Plateau, et Cie, suivront-ils l’exemple de Mamadou Talla ? L’avenir le dira.