Resserrage des rangs à Bby-Mbour : Le soldat Oumar youm a-t-il déserté ?

Oumar Youm accusé de désertion par ses camarades de Parti à Mbour

Démis de ses fonctions dans le gouvernement, l'ex ministre directeur de cabinet du président Macky Sall est-il toujours dans la mouvance présidentielle ?

Une équation qui taraude les esprits dans la capitale de la Petite-Côte.





En effet, depuis sa destitution, Oumar Youm n'a été présent à aucune des rencontres initiées par les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar.

Ces derniers non plus ne se privent pas de balancer des piques dans le jardin de leur (ex?) frère de parti.





"On ne combat personne. On s’est rendu compte qu’il était temps qu’on se bouge. Depuis le mois de novembre, on nous parle de majorité présidentielle. Est-ce que depuis lors, il (Me Youm) a appelé à une réunion de toutes les parties prenantes pour parler du département ?", demande Aissatou Sophie Gladyma, ministre du Pétrole et des énergies.





Au moment où ces responsables s'organisent pour trouver des solutions à la forte demande soumise à Macky Sall, l'ex Mdc suit un autre chemin. Il est allé faire palabre avec El Hadji Gueye, coordinateur départemental de Rewmi, constate-t-on.





D'aucuns assurent que le parti n'est pas animé depuis la destitution de Oumar Youm. Aissatou Sophie Gladyma estime que "si depuis qu’il est parti, il n’y a pas eu d’activités, c’est que c’est lui le responsable. Il est coordonnateur et il dit que depuis qu’il n’est plus ministre, il n’y a plus d’activités, à partir de ce moment, on prend nos responsabilités".





Coordonnateur de la grande majorité sous l’œil bienveillant du regretté Ousmane Tanor Dieng et du ministre MDC Oumar Youm, depuis 2016, le président du conseil départemental estime que "les choses ont évolué maintenant".

Et il coordonne comme il le dit sous l’œil bienveillant "de sa sœur Sophie Siby, du ministre Serigne Gueye Diop et de tous les responsables".





"Ce n’est pas un débat, ce que nous voulons c’est d’accompagner le président Macky Sall dans l'unité, celui qui veut travailler c’est que nous sommes là et il nous rejoindra. Nous avons tracé une route, on ne regarde pas dans le rétroviseur, nous marchons unis pour le bien de Mbour et du président Macky Sall", dit Saliou Samb.





Le président du Conseil départemental d'ajouter : "Même quand il était coordonnateur de l’Apr, c’est parce que les responsables l’ont voulu par rapport au rang qu’il occupait. Nous ne sommes pas dans ce débat-là, nous, ce qu’on sait, c’est la grande majorité qui est là et c’est le président du conseil départemental qui l’anime et nous sommes là en collaboration avec Mme le ministre Sophie Siby qui me laisse le faire et je le fais avec beaucoup d’humilité et chaque fois que j’appelle, j’ai la chance que les gens viennent".