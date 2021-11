Restauration du poste de Premier ministre: L'Apr motive la décision de Macky Sall

L'Alliance pour la République (Apr) a réagi suite à la décision prise, ce mercredi, par le Président Macky Sall de restaurer le poste de Premier ministre. A travers un communiqué de presse parvenu à Seneweb, Seydou Guèye & Cie déclarent que cela "s’inscrit dans une perspective de renouveau institutionnel et de performance administrative en vue de renforcer notre modèle de gouvernance".





Ainsi, l’Apr marque sa parfaite adhésion et exprime son soutien total au président de la République qui, selon elle, "exerce à travers ce projet de révision, une prérogative fondamentale que lui confère la Constitution" à savoir, selon eux, "définir la politique de la nation et choisir la forme institutionnelle la plus appropriée pour sa mise en œuvre".





Mieux, relève le document, "cette décision participe de la logique d’efficacité et d’efficience qui caractérise en permanence l’action du Président Sall, exclusivement orientée vers la satisfaction des attentes des populations et l’édification d’un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous".





Dans ce cadre, cette révision constitutionnelle traduit sa ferme volonté « d’adapter l’organisation du Pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique » marqué par la crise de la Covid-19, l’adoption du Plan de relance de l’économie nationale (PAP2A) et un agenda diplomatique international dont l’Afrique et le monde attendent beaucoup du Sénégal et du Président Macky Sall".





A titre d’illustration, l'Apr rappelle que le chef de l'Etat, président en exercice de l’Union africaine en 2022-2023, devra prendre en charge les questions relatives au développement du Sénégal, de l’Afrique et de leur place dans l’échiquier mondial.