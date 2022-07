Résultats-Biscuiterie 1: Yewwi gagne largement devant Bby

La coalition Yewwi Askan Wi a remporté les bureaux de vote 1, 5, 14, 15 et 18 de la commune de Biscuiterie 1, devançant largement la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Le Maire de la commune de Biscuiterie, Mohamed Djibril Wade, qui était du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) et neveu de Me Abdoulaye Wade, a récemment transhumé, en répondant à l’appel du président Macky Sall. Seneweb va revenir sur cette information…