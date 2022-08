Résultats des élections législatives : Birane Ngom appelle à “l’unité de la famille républicaine”

Après la proclamation des résultats provisoires des élections législatives, le responsable politique de l’APR dans la commune de Dieuppeul –Derklé, Birane Ngom remercie les électeurs Celui qui a gagné dans son bureau de vote numéro au centre de Derklé, où il a obtenu 144 voix, appelle à l’unité au sein de la majorité présidentielle. Seneweb vous propose l’intégralité de son message.





« Je tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote afin d’accomplir leur devoir civique. Mes remerciements les plus chaleureux aux 4409 électeurs qui ont eu confiance à la coalition BBY de Dieuppeul-derklé et qui ont voulu un changement et une amélioration au sein de notre communauté. Même si le verdict des urnes en a décidé autrement. De ce fait, nous respectons le choix des populations de Dieuppeul-Derklé .Les résultats au niveau local, départemental et national n’ont fait que conforter notre démocratie », a –t-il déclaré.







Par ailleurs, « j’appelle toute la famille républicaine ainsi que toute la mouvance présidentielle à s’unir autour de l’essentiel afin de relever tous les défis futurs. Ces échéances électorales doivent nous pousser à trouver la synergie de renverser la tendance et montrer à la face du monde que les sénégalais portent toujours dans leur cœur le président Macky Sall », dit-il.





« Je profite de l’occasion pour féliciter et renouveler tout mon engagement à l’endroit du chef de l’Etat son Excellence M.Macky Sall pour cette éclatante victoire ».





Que le Trèsa Miséricordieux continue de bénir notre cher « Sunugaal » !





Vive le Sénégal !”