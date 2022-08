Résultats-Élections Législatives : Le Meer demande aux « acteurs politiques de se comporter en républicains et de … »

Le Meer crie victoire

Le mouvement des Elèves et Étudiants Républicains (Meer) qui s’est félicité de la bonne organisation des élections législatives du 31 juillet 2022, n’a pas manqué d’égratigner le camp de l’opposition qui crie à la victoire. Malgré la défaite enregistrée dans certaines localités, le Meer demande aux acteurs politiques de se comporter en républicains et d’avoir l’humilité et l’amabilité de féliciter la coalition au pouvoir (BBY).





En effet, souligne le Meer, « les résultats qui nous sont parvenus sur la base de procès-verbaux réguliers, nous honorent et confirment la majorité pour la Coalition BBY, malgré les chiffres et résultats chimériques d’une opposition qui n’aura finalement pas réussi à empêcher aux sénégalais épris de progrès, de réunir les conditions de la continuité du PSE en concédant la majorité au Président Macky SALL », fait savoir le secrétaire général du Meer dans un communiqué parvenu à Seneweb.





De l’avis de Abdoulaye Diagne, « BBY est naturellement différente de ces coalitions de circonstance, comme l’entente YAW-WALLU motivée par un partage de postes et sans existence juridique ou même politique, se résumant à un artifice électoral regroupant deux entités politiques différentes, chaque coalition constituant une liste à part », martèle-t-il.





Ainsi, poursuit le secrétaire Général National, « sur cette base, vouloir interpréter les résultats des élections législatives en considérant 7 formations alors que 8 listes étaient en compétition, constitue une énormité dont on doit épargner le peuple sénégalais et les observateurs qui nous suivent. La réalité est que sur l’ensemble du scrutin, BBY sort majoritaire parce que ayant glané le plus grand nombre de suffrages, comparé aux 7 autres listes concurrentes .





Toutefois, le secrétaire Général National du Meer, d’en profiter pour « dénoncer la manipulation orchestrée par certains acteurs politiques qui, sur la base d’informations erronées, s’empressent d’avancer des résultats foncièrement faux, voulant limiter le jeu politique aux localités urbaines à eux acquis. Nous leur demandons de se comporter en républicains et d’avoir l’humilité, l’amabilité de féliciter au moins la Coalition BBY pour sa victoire. Dans les localités dans lesquelles nous avons perdu, nos investis ont félicité les vainqueurs et c’est important pour l’apaisement du climat politique », conseille Abdoulaye Diagne.