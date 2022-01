Résultats en chiffres et en lettres - Département de Mbour : Entre changement et constance

La victoire de Cheikh Issa Sall à la tête de la commune de Mbour est inédite

Lors des élections locales du 23 janvier dernier, de nouveaux élus ont été choisis par les populations de Mbour, Joal-Fadiouth, Diass, Fissel, Ndiaganiao, Somone, Nguéniène et Sessène.





Commune de Mbour : Cheikh Issa Sall (Bby)





La victoire de Cheikh Issa Sall à la tête de la commune de Mbour est inédite. Le président du mouvement And avec Macky pour le développement de Mbour (Amdem) était, depuis le lancement de son mouvement, sur le terrain de l'action. Son parcours et sa façon d'occuper l'espace public, de régler les problèmes quotidiens des Mbourois auront été son parchemin pour que les portes de la municipalité lui soient ouvertes. Sa constance à occuper la scène publique aura porté ses fruits.





Bby 17 711 - Yaw 11 634 - Parti Lou Jot Yomb – 6 393 - Ps 5 456 - Wallu Sénégal 1 838 - Coalition pour la liberté Deggal Yaakar 1 307 - Coalition Disso Ci Xarnu-Bi 666 - Mouvement des patriotes pour le développement 487 - Convergence démocratique Bokk Gis-Gis 469 - République des valeurs 442





Commune de Joal-Fadiouth : Aissatou Sophie Gladyma (Bby)





Le maire sortant, Bocar Diouf, n'avait pas présenté sa candidature. Six candidats se sont bousculés pour remporter l'électorat joalien. Mais ces derniers ont porté leur choix sur l'actuelle ministre du Pétrole et des Energies, Aissatou Sophie Gladyma.

Après des actions concrètes, Aissatou Sophie Gladima à fait main basse sur la municipalité.





Bby 6 356 - Gox Yu Bess 1 190 - Yaw 1 489 - Coalition la 3e voie 222 - Ucs 433 - Defar Sa Gokh 1 750





Commune de Diass : Mamadou Ndione (Euleuk Sénégal)





Sans aucun appui dans le parti, ni parmi les leaders politiques, il s'est auto-investi de par son audace. Il battra même le choix de son leader. Personne ne s'y attendait, mais Mamadou Dione l'a réussi. La fin justifie les moyens.





Euleuk Sénégal 5 082 - Bby 4 070 - Tawfex 3 702 - Mouvement patriote Liguey 459 - Coalition la 3e voie 158 - Gueum Sa Bopp 398 - Yaw 546





Commune de Fissel - Oumar Tine (Lou Jot Yomb)





Cheikh Ahmed Tidiane Ba, candidat de Bby et maire sortant, a été battu par le candidat du parti Lou Jott Yomb, Oumar Tine. C’est le parti de l'ancien député de Mbour Oumar Sy, qui est par ailleurs Directeur général d’Egbos.





Lou Jot Yomb 3 052 - Bby 1 081 - Ps 1 865 - Yaw 1 107 - Gueum Sa Bopp 378 - Defar Sa Gokh 171





Ndiaganiao - Dr Tening Sène (Bby)





Le maire sortant, Gana Gning, n'était pas candidat à sa propre succession. Il a laissé le terrain à la jeune génération. Ainsi, Dr Tening Sène, Directrice de l'Agence nationale de l'Aquaculture (Ana) a remporté le scrutin.





Bby 5 971 - Wallu Sénégal 613 - Gox Yu Bess 386 - Defar Sa Gokh 462 - Ps 1051 - Yaw 1 830 - République des valeurs 92





Commune de Somone - Salif Diouf (Ps)





Bocar Sadji, candidat de Bby, a été battu par un chef de village du nom de Salif Diouf, candidat du Ps.





Ps 1 624 - BBY 1 594 - Yaw 256 - Gueum Sa Bopp 98 - Wallu Sénégal 77





Commune de Nguéniène - Alpha Samb (Buntu Bi)





Après le décès du maire Ousmane Tanor Dieng, Maguèye Ndao l'avait remplacé. Malgré une santé fragile, il était candidat à sa propre succession. Il sera battu par le candidat de Buntu Bi, Alpha Samb.





Buntu Bi 2 154 - Bby 1 446 - Yaw 824 - Gox Yu Bess 1 626 - Wallu Sénégal 1 010 - Ligue démocratique 1 541 - Defar Sa Gokh 346





Commune de Sessène - Abdou Faye (Ps)





A Sessène, le maire sortant n'était pas candidat à sa propre succession. Celui du Ps a remporté le vote Sessénois.





Ps 1 568 - Bby 1 541 - Gox Yu Bes 540 - Yaw 610 - Wallu Sénégal 1 113





La constance dans d'autres communes





Les populations de Malicounda, Saly Portudal, Sandiara, Thiadiaye, Popenguine-Ndayane, Ngaparou, Sindia, Nguékhokh sont restées constantes dans l'espoir qu'elles nourrissent envers leurs édiles respectifs. Une fois de plus, elles ont décidé de continuer de cheminer avec leur maire.





Malicounda : Maguette Sène (Bby)





Les électeurs ont très tôt distingué, par des contenus, des réalisations, des projets innovants, que celui qu'il fallait pour leur commune n'était autre que Maguette Sène. On ne change pas une équipe qui travaille et réalise ses projets. Malicounda et ses environs ont très tôt mis sur orbite celui qui avait la capacité de définir un avenir prometteur pour leur terroir.





Bby 11 731 - Yaw 3 826 - Wallu Sénégal 703 - République des valeurs 732





Commune de Sindia - Thierno Diagne (Bby)





Le grand monde qui s'est érigé devant lui pour fustiger son magistère, n'a pas pu freiner l'ascension de Thierno Diagne. Malgré tous les adversaires qui lui faisaient face, il a une fois de plus remporté l'électorat.





Bby 4 116 - Alternative les verts 498 - Defar Sa Gokh 458 - Wallu Sunu Gokh 2 231 - Yaw 1 196 - Gueum Sa Bopp 226 - Patriote Liggey 1 440 - UFD 11 - And Liggey Sunu Gokh 1 437





Commune de Saly Portudal - Ousmane Guèye – Bby)





Surnommé "l'Indéboulonnable" par Aliou Sall, le géant maire Ousmane Guèye garde son fauteuil, une fois de plus. La population de Saly lui voue une profonde admiration. Peint comme un édile social et disponible, Ousmane Guèye ne manque jamais de s’impliquer dans les cérémonies. Quand il y est invité, il se met au service des cuisiniers, servant le repas, les boissons. Grâce à lui, les portes des hôtels sont ouvertes aux habitants de Saly, qui y trouvent du travail.





Bby 3 836 - Yaw 145 - Gueum Sa Bopp 1 002 - République des valeurs 1 109 - Bunt Bi 496 - And Liggey And Nawlé 1 057





Commune de Nguekhokh - Pape Songhé Diouf (Bby)





Après avoir quitté le ‘’Pape du Sopi’’, le maire Pape Songhé Diouf a déposé ses baluchons chez le maire de Thiadiaye, Oumar Youm. Il se proclame ‘’youmiste’’. Il rempile une fois de plus à la tête de la mairie de Campement Nguékhokh, au grand dam de ses adversaires, parmi lesquels son collègue député El Hadj Malick Guèye du Grand parti, candidat de Yaw.





Bby 4 507 - Yaw 2 601 - Disso Ci Xarnu Bi 233 - Wallu Sénégal 225 - Gox Yu Bes 1 567





Commune de Sandiara - Serigne Guèye Diop (Bby)





1-10-10 (une maison, 10 cadres dans 10 ans) : c'est le slogan du maire de Sandiara. A son arrivée à la tête de la municipalité, Sandiara commence à sortir de la précarité. Des usines foisonnent, un port sec y est érigé. La route nationale est balisée et agrandie. Des écoles sont construites et les villages sont électrifiés.





Bby 3 580 - And Liggey Sandiara 1 939 – Bunt Bi 1 553





Commune de Thiadiaye - Oumar Youm (Bby)





Depuis qu'il a été dessaisi de toutes ses fonctions gouvernementales, l'homme fort de Thiadiaye s'est de plus en plus rapproché de sa base. Travaillant dans l’ombre, sans aucun appui de ses frères ‘’apéristes’’, il a gardé un bon mental. Il gagne haut la main Thiadiaye qui s'est modernisée avec des routes.





Bby 3 482 - Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes 1 961 - And Nawlé Suxali Sunu Gox 2 367





Popenguine-Ndayane - Mamadou Mansour Thiandoum (Bby)





A la tête de la commune depuis 2009, des adversaires comme Charles Émilie Abdou Ciss, DG de la Solde, n'auront rien pu faire contre lui. La population l'a choisi pour la transparence dans la gestion foncière et l'assistance sociale qu'il leur apporte. Les bourses de formation et les logements qu'il met à la disposition des étudiants du terroir à Dakar, à Ziguinchor, à Bambey et à Saint-Louis sont loués. Il a aussi mis en place le ‘’Plan Némékou" pour assister médicalement les personnes âgées, entre autres actions.





Bby 4 116 - Alternative les verts 498 - Defar Sa Gokh 458 - Wallu Sunu Gokh 2 231 - Yaw 1 196 - Gueum Sa Bopp 226 - Patriote Liggey 1 440 - Ufd 11 - And Liggey Sunu Gokh 1 437





Commune de Ngaparou - Mamadou Mbengue (Bby)





A Ngaparou, seuls deux partis étaient représentés. Le maire sortant, Mamadou Mbengue, avait pour adversaire le candidat de Yaw. Finalement, le maire va rempiler pour un autre mandat de 5 ans.