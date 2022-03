Retard dans la nomination du Premier ministre : L’Unis annonce une plainte contre Macky devant la cour suprême

Vers une plainte de l'Unis contre Macky Sall

La question de la nomination du Premier ministre continue d’aliments les débats. Dans « Walf Quotidien », l’Unis met la pression au chef de l’Etat afin d’en nommer un, tel que prescrit par l’article 53 de la constitution.





Sinon, Amadou Gueye et Cie menacent d’ «attaquer ces irrégularités manifestes, récurrentes et suffisamment sérieuses devant la chambre administrative de la cour suprême pour forcer le président Macky Sall à se conformer à la loi qui le contraint à l’appliquer normalement, rigoureusement et sans délai ».