Retard dans le paiement de la dette semencière : Mabouba Diagne dément

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage a formellement démenti tout retard dans le paiement de la dette semencière. Sur les ondes de Iradio, il a déclaré : « depuis vendredi, plus de 14 milliards ont été décaissés ».





Mabouba Diagne a rappelé que le Premier ministre Ousmane Sonko avait instruit la vérification et la confirmation des montants après paiement. C’est après cette vérification qu’il a été constaté que la dette s’élevait à « 19 milliards sur les campagnes 2021, 2022 et 2023 » d’après le ministre. Ce dernier a fait savoir que le reste du montant devrait être décaissé aujourd’hui.





Pour rappel, lors du conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole 2024, le Premier ministre avait engagé le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l’État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021/2022/2023, au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024, procéder à un audit de la dette au titre de la campagne agricole 2023-2024 et soumettre à validation un plan d’apurement de la dette validée.