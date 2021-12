Retards, bagages perdus... : Macky Sall fouette l'ardeur du DG d'Air Sénégal

Manque d'informations, retards sur les vols, pertes de bagages… Air Sénégal fait face à une situation compliquée.



Résultat des courses, son image en a pris un coup chez les clients qui se plaignent de la qualité de service du transporteur sénégalais.



Cette grogne ne laisse pas le chef de l’Etat indifférent. En effet, Macky Sall a «toujours confiance» en la direction de la société qui n’a que 3 années d’existence.



«Le respect des règles de performance du transport aérien, que sont la sécurité, la sûreté, la rigueur dans l’organisation, la ponctualité des vols, la qualité du service et la communication, doivent rester de mise dans votre action au quotidien», a rappelé Macky Sall au Directeur général de Air Sénégal.



Selon Le Quotidien, le président de la Républi­que a tenu ces propos, hier, lors de la cérémonie de réception du nouvell avion Airbus A220-300 d'Air Sénégal.



Toutefois, Macky Sall reconnaît qu’«il est autant difficile de conquérir une clientèle que de la fidéliser».



Car, «le transport aérien est exigeant, la concurrence y est rude et ne laisse aucune marge d’erreur ou de négligence».



Néanmoins, la compagnie nationale Air Sénégal affiche de belles performances, en transportant, en moyenne, plus de 2000 passagers par jour.