Retour de Me Wade : Ce que dit l'autorité militaire sur l'autorisation le vol et les modalités

Le Président Abdoulaye va revenir au bercail ce vendredi. Les autorités militaire ont tenu à rappeler les modalité d’usage à propos du vol.



Ce vendredi, Me Abdoulaye Wade est attendu à Dakar. L'autorité militaire renseigne que son appareil, «l'avion militaire de type H258 immatriculé CNTJS, est autorisé à atterrir à l'Aéroport militaire Léopold Sedar Senghor (AMISS) de Dakar le vendredi 29 billet 2022.»



Papa Souleymane Sarr, Chef d’Etat major de l’armée de l’air, dans une note parcourue par iGFM, rappelle que cet aéroport est de type AFIS. Et donc, l'équipage doit prendre les dispositions pour contacter les services privés pour avitaillement en carburant et assistance en escale.



«Par ailleurs, les passagers et l'équipage doivent disposer d'un « pass sanitaire attestant l'administration complète des doses requises de vaccin au moins quatorze (14) jours avant la date du voyage ou d'un test RT-PCR COVID-19 négatif datant de moins de Cinq (05) jours», indique l’autorité militaire.