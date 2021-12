Retour du poste de Pm : Le projet de loi passe en plénière, le vendredi 10 décembre

C’est officiel ! Le projet de loi n°38/2021 portant révision de la Constitution et restaurant le poste de Premier ministre dans l’architecture institutionnelle, sera soumis au vote des députés la semaine prochaine. L’information est donnée par l’Assemblée nationale dans un communiqué de presse lu par Seneweb.





«Les députés sont convoqués en séance plénière le vendredi 10 décembre 2021 à 9 h», renseigne les services de Moustapha Niasse.





A signaler que cette restauration du poste de Premier ministre charrie le même tollé qu’a soulevé sa suppression, il y a un peu plus de deux ans et six mois, le 4 mai 2019.